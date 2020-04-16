Telli Hasan Paşa, 1590’lı yıllarda Osmanlı Devleti’nin Bosna valisidir. Bosna, Avusturya’ya karşı bir serhadd şehri olması dolayısıyla Bosna sancakbeyliği iken bile beylerbeyliği statüsünde tutulmuştur.

Bosna sancakbeyi Gazi Hüsrev Bey, bir sancakbeyi olmasına rağmen beylerbeyi maaşı almış ve bölgeyi beylerbeyi gibi yönetmişti.Avusturya ile 1565 yılında imzalanan barış anlaşması zaman zaman yara almasına rağmen devam ediyordu. Bosna ve Dalmaçya kıyılarında “uskok” denilen haydut çeteleri zaman zaman Osmanlı topraklarına akın yaparak ne ele geçirebilirlerse ganimet olarak alıp kaçıyorlardı. Buna karşılık Osmanlı akıncıları da aynı şekilde cevap vermekten geri durmuyorlardı.



İki devlet bu tür sınır tecavüzlerini haydut çetelerine yıkarak, özür dilemekle geçiştiriyorlar, fazlaca bir problem olmuyordu. Tıpkı günümüzde Suriye’de gördüğümüz ,“kimyasal silah kullanmayın ama konvansiyonel silahlarla ne yaparsanız yapın” şeklindeki bir mantık geçerli idi. “Top çekmemek” şartıyla hafif silahlarla akın bir anlamda kabul edilebilir bir saldırı sayılmaktaydı.



1590 yılında Avusturya ile yapılmış olan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Bosna valisi Telli Hasan Paşa, Avusturya topraklarına üç büyük akın düzenleyerek önemli zararlar verdirmişti.



Avusturya elçisi bu durumu İstanbul’a şikayet ederek Hasan Paşa’nın Bosna valiliğinden alınmasını istedi. Elçi aynı zamanda Avusturya’nın her yıl Osmanlı’ya vermekte olduğu verginin de bundan böyle verilmeyeceğini bildirdi.



Padişah III. Murad saraydan çıkmayan ve savaştan hoşlanmayan bir padişahtı. Hasan Paşa’ya bir ferman göndererek: “Bu iş bir fesada müncer olursa kendisi siyasetim pençesinden kurtulamaz” diye tehdit etti.



O sıralarda Memleketeyn denilen Eflak ve Boğdan ile Erdel krallığı Osmanlı Devletine tabi otonom devletlerdi. Avusturya Eflak ve Boğdan beyleri ile teması kesmiyor ve bunları sürekli Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.

İşler bu şekilde yürümekte iken Bosna valisi Telli Hasan Paşa 1593 yılında Hırvatistan hududunda bulunan Sissek (Siska) kalesini kuşatmaya aldı. Kale kuşatma altında iken yaptığı son bir akında Yenihisar’da Kupa (Kulpa) köprüsü geçilirken pusuya düşürüldü. Köprünün yıkılması tam bir felakete yol açtı. Osmanlı askerinden 18.000 (Naima’da 8.000) asker şehit oldu. Şehitler arasında Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa, Kilis (Klis) ve Hersek sancakbeyi olan Ahmetpaşazade Mehmet Bey ve üç tecrübeli sancakbeyi de bulunuyordu. Mehmet Bey, Rüstem Paşa’nın damadı Ahmet Paşa’nın oğlu olup annesi Ayşe Sultan, Mihrimah Sultan ile Rüstem Paşa’nın evliliğinden doğan kızı idi. Bu sebeple kendisi Sultanzade Mehmet Bey diye anılmaktaydı.

Bu felaket haberinin İstanbul’da duyulması üzerine Sadrazam Sinan Paşa’nın ısrarlı çabaları üzerine Avusturya’ya savaş ilan edildi.



Avusturya anlaşmanın bozulmasına sebep olarak Telli Hasan Paşa’nın akınlarını gösterse de aslında gerçek sebep artık Osmanlı’ya vergi verir bir konumda olmak ağırına gitmekteydi. Bu yükü üzerinden atmak için bir yandan Venedik Cumhuriyeti ile görüşmeler yapıyor bir yandan da Eflak ve Boğdan beylerini yapılacak savaş için yanına çekmeye çalışıyordu. Bosna’da Telli Hasan Paşa gibi güçlü ve dirayetli bir beylerbeyinin bulunmasını daha çok bu sebeple istemiyordu.



Osmanlı tarihçileri de Avrupa tarihçileri de kendi yenilgilerini fazlaca uzun yazmaz, mümkün olduğu kadar geçiştirmek isterler. 8.000 askerin hayatına mal olan Telli Hasan Paşa Olayı da belki Osmanlı tarihlerinde bu yüzden kısa geçilmiştir. Ama bu olay Avusturya ile yıllarca sürecek olan bir savaşın fitilini ateşledi. Uzun süren bu savaş sebebiyle Osmanlı akıncılığı tarihe karıştı; Celalî isyanları diye bilinen isyanlar başladı ve Osmanlı’yı yıllarca uğraştırdı.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nı Osmanlı Tarihi isimli eserinde (III/1, 69-70) özetle bu şekilde aktarılan olay Naima Tarihi’nde biraz daha değişik şekilde yer almaktadır. Sultanzade Mehmet Bey yanında Naima’da Sultanzade Mustafa Paşa ortaya çıkar. Ayşe Sultan’ın ilk eşi Semiz Ahmet Paşa bir başka makalede Kara Ahmet Paşa olur ve işler akademik bir araştırmaya dönüşür.

Bizim burada okuyucularımıza hatırlatmak istediğimiz konuTelli Hasan Paşa olayı ile sınırlı olduğu için ayrıntılara girmeyeceğiz. Telli Hasan Paşa Olayı’nda şehit olan 18.000 veya 8.000 şehidimizi rahmetle anıyor, sağlık dolu günler diliyoruz.