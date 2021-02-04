Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı

Mehmet İNAN/GÜRSU (Bursa), (DHA) – BURSA’da elektrik tellerine takılan kuş, UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğinde tellere takılan kuş gören vatandaşlar durumu Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan UEDAŞ’ın saha ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kuşu tellerden kurtardı. Kuş kurtarma operasyonu vatandaşın büyük takdirini toplarken, ekipler kurtardıkları kuşu doğaya saldı.
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