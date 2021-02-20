Televizyon izlerken sobadan sızan gazdan etkilendi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da evde televizyon izlediği sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenip sağlık ekiplerinden yardım isteyen Eyüp A. (37), tedaviye alındı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Eyüp A., evinde televizyon izlerken sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Baş dönmesi yaşayan Eyüp A., durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Eyüp A.’yı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Eyüp A. tedaviye alınırken, olay sırasında eşi ve çocuklarının akraba ziyaretinde olduğu belirtildi.
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