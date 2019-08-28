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      Şam’a kadar yürüyelim mi?

      Ahmet Özal -
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak 2018 tarihinde Yozgat’ta özetle şöyle konuştu:
      Yazarlar

      İcat, tasarım ve üretimin önemi

      Murat Özbülbül -
      Maalesef bizim kültürümüzde “başımıza yeni icat çıkartma” ve “eski köye yeni adet getirme” gibi yeniliği ve icat çıkarmayı olumsuzlayan deyişler vardır ve her yeni bir işe kalkışana da birileri kalkar muhakkak bu sözleri hatırlatır.
      Yazarlar

      Televizyon dizileri katil yetiştiriyor!

      Nuri Kayış -
      CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer öncülüğünde yapılan bir araştırma, televizyon dizilerinde şiddet görüntülerinin korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
      Yazarlar

      Ordumuzu ABD ve Rus orduları koruyacak

      Orhan Uğuroğlu -
      Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başbakanlığının 1. Yılı idi. 5 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Eruh’ta Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın’ı şehit oldu.
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