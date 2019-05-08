8.6 C
Ankara
8 Mayıs 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek
Ünlü yönetmen Ezel Akay, sinema ve televizyon sektörünün geldiği noktayı değerlendirerek, "Televizyon önümüzdeki 5 yılda yeryüzünden tamamen silinecek. 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak" dedi.
Kültür-Sanat Haberleri

Televizyon 5 yıl içinde yeryüzünden silinecek

Editör Editör

-

6
0

Ünlü yönetmen Ezel Akay, sinema ve televizyon sektörünün geldiği noktayı değerlendirerek, “Televizyon önümüzdeki 5 yılda yeryüzünden tamamen silinecek. 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak” dedi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay, İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Mentorun CEO Olsun’ eğitim programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Sinema ve Televizyon sektörünü, deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Ezel Akay, eğitim sonrası DHA’nın sorularını yanıtladı. Eğitimi çok faydalı bulduğunu söyleyen Yönetmen Ezel Akay, “Bugünkü etkinlik bir tür kariyer toplantısı. Bu meslek nedir, öğrenciler neler yapmalı, meslek nasıl yapılır, nasıl sinemacı olunur gibi konulardan bahsettik. Bu geleneğin devam etmesi çok iyi eğitimler çok da faydalı diye düşünüyorum. Üniversite meslek seçiminin ilk adımı bu da meslek seçiminde yön verici bir eğitim oldu” diye konuştu.

SEKTÖRÜ YENİ FORMATLAR BEKLİYOR

Dizi sürelerinin uzun olmasının sektörün yıllardır yaşadığı bir problem olduğuna dikkat çeken Ezel Akay, “Uzun dizilerin problemi dizilerin kendilerinin uzun olması değil. Onları üretirken yaşanan üretim sorunları çok ağır. Diziler bütün dünyada ikiye bölünerek seyrediliyor. Bunun temel nedeni ise ekonomik. Televizyonların reklam gelirleri çok düşük olduğundan dizilerin bütçesini karşılamak için dizileri daha uzun yapmak zorunda kaldılar. 10-15 yıldır bu böyle devam ediyor. Eğer televizyonlar klasik reklamlar dışında gelir kaynakları bulmazlarsa dizilerin uzunluğu böyle devam edecek. Televizyon önümüzdeki 5 yıl içinde tamamen yeryüzünden silinecek. En azından Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde böyle olacak. Sektör yepyeni formatlara geçecek. Dolayısıyla 24 saat aynı kanalı seyretme geleneği tamamen ortadan kalkacak. Dijital sistemler ve internet sayesinde bütün televizyonların arkasında bir internet kablosu yer alacak. İnsanlar seçerek istedikleri dizi ve filmleri izleyecekler. Şu an konuştuğumuz birçok şey, yakın zamanda geçmişte kalacak” ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ FİLM MÜJDESİ

Türkiye’nin de bu dijital değişime ayak uydurduğunu belirten Ezel Akay, bu konuda son 5 yılda önemli adımların atıldığını söyledi. Pembe dizi olarak tabir edilen uzun formatlı dizilerin özel bir izleyici kitlesi olduğuna dikkat çeken ünlü yönetmen, seyirci kitlesi yüksek olduğundan bu dizilerin devam edeceğini ifade etti. Bu yaz iki yeni projeye başlayacağının müjdesini veren Ezel Akay, “Bu yıl iki tiyatro oyunu sahneye koydum. Biz sinemacılar ağırlıklı olarak yazın film çekiyoruz. Ben de bu yaz iki tane film yapacağım” dedi.

MENTORUN CEO OLSUN PROGRAMI HAKKINDA

Eğitim programı hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Sektörle İşbirliği Ofisi Koordinatörü Şule Kılıçarslan ise şunları söyledi:

“Üniversitemizin ‘Mentorun CEO Olsun’ adlı bir eğitim programı var. Öğrencilerimiz henüz üniversitede okurken onları alanlarındaki lider isimlerle bir araya getiriyoruz. Hem sektörle iç içe oluyorlar hem de sektörün önemli isimleri tecrübelerini aktarıyor. Bu sayede ilerde yapacakları meslekler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu kapsamda 60 mentorumuz var. Sevgili Ezel Akay da onlardan birisi. Kendisi bizim Yeni Medya ve Radyo Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerimize mentorluk veriyor. Eğitimin karşılıklı olarak hem mentorlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum.”

Eczacılık öğrencilerini ilaç şirketleri, mühendislik öğrencilerini ise Türkiye’nin önde gelen kurumlarıyla bir araya getirdiklerini anlatan Kılıçarslan, CEO’ların sayısının artarak devam edeceğini belirtti.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikYeni açtığı galerisiyle sanata katkı sunacak
Sonraki İçerik11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Kemik iliği nakli yapılan Özbek hasta sağlığına kavuştu

Editör -
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı İlik Nakli Ünitesi'nde Özbekistan'dan kemik iliği nakli için gelen kanser hastası Javokhir Saydaliev (38), kardeşinden alınan kök hücrelerle nakil yapılarak sağlığına kavuştu.
Meksika’da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika’da uçak düştü: 13 ölü

Ağız kokusunu diş fırçlayarak önleyebiliriz. Suyu yutmadan, dişlerinizi fırçalayıp iyice tükürmelisiniz” dedi.

“Oruçluyken ağız kokusunu diş fırçalayarak önleyin”

Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.

Akdeniz anemisi göçlerle Avrupa’ya yayıldı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kültür-Sanat Haberleri

11 bin farklı çeşit bitki örneği bulunduran müze açıldı

Editör -
18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin yer aldığı “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” açıldı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Yeni açtığı galerisiyle sanata katkı sunacak

Editör -
Yeni kitabı Kapalıçarşı’nın Taşları’nda 500 yıllık Kapalıçarşı geleneği ve mücevherat ustalarını anlatan Fatoş Altınbaş Sarıgül, kitapla aynı adı taşıyan sanat galerisi ‘The Stones of Grandbazaar Arts & Design’ı açtı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Bu kez perdeler kansere dikkat çekmek için açıldı

Editör -
İzmir’de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği işbirliğiyle kanserde erken tanının önemini anlatan 'Karar Senin, Karar Hepimizin' oyunu sahnelendi.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

‘Frida’ balesi, son kez sahnelendi

Editör -
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nce (MDOB) her temsili kapalı gişe sahnelenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, 2 perdelik 'Frida' balesi, bu sezon son kez sahnelendi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71