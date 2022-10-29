Telekomünikasyon Sektörü’nde ATO seçim heyecanı

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İBRAHİM ETHEM ÜNAL/ANKARA

Ankara Ticaret Odası’nda hem Yönetim Kurulu bazında hem de komite ve sektörler bazında seçim havasına girildi.

Bu bağlamda 6. Komite Telekomünikasyon Grubu kapsamında sektörün önde gelen kişi ve kuruluşlarınca “Sektörde Birlik Grubu” oluşturuldu.

“Sektörde Birlik Grubu” öncülerinden Alfa Plus firmasının sahibi Kadir Karapınar, sektörün sorunlarını doğru bir şekilde tespit ederek bu sorunlara çareler bulmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLALIM”

Karapınar, “Sektör temsilcilerimiz ile piyasa bileşenlerini enine boyuna analiz ederek konusunda uzman kişi ve firmalarımız ile sektörümüzü daha iyi bir seviyeye getirmek için yola çıktık. Sektörün sorunlarını iyi biliyoruz ve bu sorunların çözüm yollarını da ATO çatısı altında çok iyi bir şekilde çözeceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla 8 Kasım 2022 günü ATO’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde tüm sektör temsilcilerinden desteklerini bekliyoruz. Sektörümüzün gelişmesi için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Daha kaliteli, başarılı ve güzel işler yapabilmek için kollarımızı sıvadık. ATO meslek grubuna seçilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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