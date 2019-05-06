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6 Mayıs 2019
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Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.
Teknoloji Haberleri

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Editör Editör

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Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Henüz ayrıntıları netleşmiş olmasa da, gün doğumundan gün batımına kadar telefonların Android Q ile birlikte gündüz modunda olması beklenirken, gün batımından gün doğumuna kadar da cihazlar gece modunda kalacak. Gece modunun aktif hale gelmesiyle telefonun menüleri tamamen kararmış olacak. Bu noktada amaç hem gözü daha fazla yormamak, hem de pil tasarrufu yapmak.

Gündüz/Gece modu geçişlerinin nasıl yapılacağı ise henüz bilinmiyor. Google’a yakın kaynakların iddiasına göre gün doğumu ve gün batımına göre gece moduna olan geçiş otomatik yapılacak. Yani kullanıcılar gece moduna kendileri geçmeyecek; sistem bunu saate bakarak kendi başına yapacak.

Bugüne dek uygulama bazında gördüğümüz gece modunun, sistem genelinde de kullanılabilecek olması oldukça önemli bir gelişme. 

Android Q’nun ayrıntıları 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde gün yüzüne çıkacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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