Telefon bataryasının patlama anı kamerada

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Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da tamire getirilen cep telefonunun bataryası, kontrol sırasında patladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki cep telefonu tamircisinde meydana geldi. İş yerine bozulan cep telefonunu getiren çocuk, tamirciye uzattı. İş yeri sahibinin kontrol amaçlı aldığı telefonun bataryasından dumanlar çıktı. Tedirgin olan iş yeri sahibi, telefonu yere attı. Bu sırada telefon bataryası patladı. Patlama, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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