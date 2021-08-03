Teleferikten düşüp ölmüştü; tatil için memleketine geldiği ortaya çıktı

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de dün çaylık araziye inmek için bindiği ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu düşüp ölen Fatmahatun Avcı’nın (59) tatil için kente geldiği, bel ağrısı nedeniyle yokuş inip çıkamadığı için teleferiği kullandığı belirtildi. Avcı’nın cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Fatmahatun Avcı, tatil için geldiği köyde ailesine ait çaylık araziye inmek için ilkel teleferiğe bindi. Aşağıya doğru inen teleferiğin teli koptu. Hızlanan teleferik, varış noktasına çarptı, Avcı düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatmahatun Avcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Avcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü köyde üzüntüye neden olan Avcı’nın, bel ağrısı nedeniyle yokuş inip çıkamadığı için teleferiği kullandığı belirtildi. Avcı’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

‘ÇOK DİK YER; BAKINCA BAŞIM DÖNÜYOR’

Köylülerden İsmail Yıldız, teleferiği, bölgedeki coğrafi koşullar nedeniyle kullanmak zorunda olduklarını söyleyerek “Teleferik, bu coğrafyanın gerçekten vazgeçilmezi. Zorlu ve engebeli coğrafi şartlarda çayımızı teleferik yardımıyla taşıyoruz. İnsanlarda zaman zaman bu zorluk içerisinde binmeye cesaret edebiliyor ve maalesef böyle ölümlü kazalar da olabiliyor. Kazanın yaşandığı arazi de çok dik bir yer. Ben bile bakınca başım dönüyor. Fatmahatun Avcı da beli ağrısı çektiği için zaman zaman bu arazideki teleferiği kullanıyormuş” dedi.

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