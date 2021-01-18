Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’nin patlayıcıları ele geçti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı saldırılarda kullanmak üzere havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş, 78 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Tel Abyad ilçesinde havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş 78 kilo patlayıcı ele geçirildi. Tel Abyad’a bağlı Suluk beldesinde bulunan bir evin ve bahçesinde toprak altına gizlenmiş sandıklar içinde 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilo el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi. İnceleme işlemlerinin ardından patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi. Yerel adli makamlarca patlayıcılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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