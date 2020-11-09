Tel Abyad’da Mehmetçik Parkı’na 9 bin 700 fidan dikildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı’na komandolar ile halkın katılımıyla 9 bin 700 fidan dikildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “7’nci Komando Tugay Komutanlığı’mız tarafından komandolarımız ve halkın katılımı ile Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da bulunan 29 Ekim Mehmetçik Parkı’na 9 bin 700 fidan dikildi” denildi.

FOTOĞRAFLI

