Tekstil işçisi Caner, evinde ölü bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) – TOKAT’ta, tekstil atölyesi işçisi Caner T. (27), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Caner T.’nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Olay, Soğukpınar Mahallesi’nde 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Caner T.’den bir süredir haber almayan arkadaşları evine geldi. Kapı açılmayınca gencin arkadaşları, evin balkon camını kırarak, içeri girdi. Caner T.’yi yatak odasında hareketsiz yatarken bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcılığının incelmesinin ardından Caner T.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan gencin arkadaşları ve yakınları ise bina önünde gözyaşı döktü. İlk incelemede sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği tahmin edilen Caner T.’nin kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

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