Teksas’taki elektrik dağıtım şirketinden ‘kar fırtınası’ iflası

ABD, (DHA) – ABD’nin Teksas eyaletini etkisi altına alan ve meydana gelen elektrik kesintileriyle ülkede infial yaratan kar fırtınası nedeniyle eyaletteki 700 bin kişiye elektrik sağlayan dağıtım şirketi Brazos Electric Power Cooperative’den iflas kararı geldi.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda ülkenin yarısını etkileyen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği, kar fırtınasında “ihmalkarlık” suçlamasıyla karşı karşıya kalan elektrik dağıtım şirketinden ilk iflas haberi geldi. Yaklaşık 700 bin kişiye elektrik sağlayan dağıtım şirketi Brazos Electric Power Cooperative, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 2 milyar doları aşkın fatura karşısında başka seçeneklerinin kalmadığı ifade edildi.

Şirketi istifaya götüren nedenin ise eyalette yaşanan kar fırtınası olduğu duyuruldu.Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE PEŞ PEŞE DAVA

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirketine ‘fahiş fiyat’ uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açmıştı. Öte yandan, Teksas’ta dondurucu soğukta kardeşiyle uyuduğu yatakta annesi tarafından ölü bulunan 11 yaşındaki Cristian Pineda’nın hipotermiye maruz kalmıştı. Evin elektriğinin ve ısıtma sisteminin iki gün boyunca devre dışı kaldığını belirten Pineda’nın ailesi, elektrik sağlayıcı şirketler aleyhine, “ihmal sonucu ölüme sebebiyet verdikleri” gerekçesiyle 100 milyon dolarlık dava açmıştı.