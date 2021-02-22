Teksas’ta soğuktan ölüme 100 milyon dolarlık ilk ihmal davası

ABD, (DHA)- ABD’nin Teksas eyaletinde soğuktan donarak, hayatını kaybeden 11 yaşındaki Cristian Pineda adlı çocuğun ailesi elektrik şirketine “ağır ihmalkarlık” nedeniyle 100 milyon dolarlık dava açtı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki kar fırtınasının yol açtığı soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor. Şimdiye kadar 38 kişinin donduru soğuk ve yangınlarda öldüğü ifade edildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, boş raf manzaraları oluştu.Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmış, yetkililer en az 14,9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıklamıştı.

ELEKTRİK ŞİRKETİNE REKOR DAVA

Teksas eyaletindeki Conroe şehrindeki mobil evde geçtiğimiz hafta donarak hayatını kaybeden Cristian Pineda adlı 11 yaşındaki çocuğun ailesi, çocuğun ölümüyle ilgili ‘ağır ihmalkarlık nedeniyle elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Otopsi uzmanları, 11 yaşındaki Cristian’ın hipotermiden öldüğünü iddia ediyor.

DONDURUCU SOĞUK KUTUPLARDAN

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğu ifade edilmişti Olağan dışı hava koşulları, ABD’nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtilmişti.