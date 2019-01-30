Teknosa, güncel durum değerlendirmeleri ve gelecek hedeflerini paylaştığı geleneksel iş ortakları toplantısını 500’e yakın davetlinin katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleştirdi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, geleneksel hale getirdiği İş Ortakları Toplantısı’nı Sabancı Center’da gerçekleştirdi. Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu ile Teknosa CEO’su Bülent Gürcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Teknosa’nın iş ortaklarından 500’e yakın davetli katıldı. Organizasyonda 2018 yılı değerlendirilirken, Teknosa’nın 2019 hedefleri de iş ortakları ile paylaşıldı.

“40 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK”

Teknosa İş Ortakları Toplantısı’nda konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Teknosa, güçlü bir oyun kurucu olarak Sabancı Topluluğu’na önemli bir katkı sağlıyor. 2019 yılında tüm Sabancı Topluluğu şirketleri gibi Teknosa da Yeni Neslin Sabancısı vizyonu ile sektörüne yön vermeye devam edecek. Bunu da dijital becerilerini geliştirerek, yeni iş modelleri tasarlayarak, dijitalleşme adımlarını derinleştirerek ve ekosistemini güçlendirerek yapacak. Geçen yıl planlarımız doğrultusunda 40 milyon TL yatırım yaptık ve Teknosa tarihinde yapıtaşı olacak projeleri hayata geçirdik. 2019 yılının tüm belirsizliklerine rağmen, Teknosa gibi hızlı hareket edebilen, tüketiciyi neredeyse gerçek zamanlı dinleyebilen, ihtiyaca uygun formatta çoklu kanal yapısı ile kesintisiz hizmet sunabilen ve güçlü bir ekosistemi olan markalar için fırsatlar yaratmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, “2018, tüm zorluklarının yanında Teknosa’nın dijital dönüşümünde atılım yılı oldu. ‘Yeni tüketici’ kavramına uygun olarak, uzun yıllardır devam eden dönüşümümüzü yeni projelerle hızlandırdık. Bu yıl, değişen tüketici taleplerine doğru ve hızlı cevap verebilmek, farklı satış kanallarını entegre şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı yaptık. Dünya çapında e-ticaret platformu olan Hybris’e geçişimizi tamamladık. Veri analitiğini işimizin kalbine koyup müşterilerimiz, doğru ürüne istediği zaman, uygun fiyatla erişebilsin diye akıllı, geleceği tahminleyen bir sistem oluşturduk. Yepyeni CRM altyapımız ile müşterilerimize eğilim ve ihtiyaçları doğrultusunda özel önerilerle gideceğiz. 2019 yılında mağazalarımızda ve diğer tüm kanallarımızda müşterilerimizin eşsiz, kesintisiz bir deneyim yaşaması için tüm paydaşlarımızla iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Hep Yanındaysa Teknosa’ mottosu ile gerçekleştirilen toplantıda sunum ve videolar, Sabancı Center’a kurulan 75 metrelik 280 derecelik led ekran üzerinde, organizasyonun moderatörlüğü de yapay zeka teknolojisinden esinlenerek yapıldı. Levent Erden’in konuk konuşmacı olduğu toplantıda, Teknosa’nın yeni imaj filmi de ilk kez iş ortaklarıyla paylaşıldı.