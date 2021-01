Teknolojik atıklardan değerli madenleri çıkarıyorlar

Ergün AYAZ-Alişan KOYUYNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Dilovası ilçesindeki Türkiye’nin ilk ve tek değerli madenler geri dönüşüm firması, hurda elektronik kartlardan altın, gümüş, paladyum, bakır, alüminyum gibi değerli madenleri çıkartarak, geri kazanımını sağlıyor.

Dilovası ilçesinde 2015 yılında kurulan atık geri dönüşüm firmasında elektrikli ve elektronik atıkların içerisinde bulunan değerli madenler ekonomiye kazandırılıyor. Özellikle hurda elektronik kartlardan sökülen altın, gümüş, paladyum, bakır, alüminyum, demir, krom, kalay, kurşun gibi değerli madenler söküldükten sonra eritilerek külçe haline getirilip Türkiye’deki rafinerilere satılıyor.

Türkiye’de değerli maden konusunda ilk ve tek geri kazanım işini yaptıklarını söyleyen firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Eker, “İlk olarak 15 yıl öncesinde başladık bu işe, yola çıktığımız zaman da teknolojik atıkların içerisinde bulunan altın, gümüş gibi değerli madenlerin tespitini yaptık ve bu madenlerin yurt dışına gittiğini gördük. Yıllık olarak ülkemizin 20 milyar dolarlık teknolojik ürün ithalatı var. Bunların nereye gittiğine baktığımızda da tekrar yurt dışına geri gittiğini gördük. Bununla ilgili çalışmalar başlattık, ülkemizin bu konuda bir ihtiyacı olduğunu gördük. Şu an bütün elektronik atıkların, yıllık 20 milyar dolarlık ithalat yaptığımız elektronik atıkların geri kazanımını ve tekrar külçe olarak altın, gümüş, platin gibi değerli madenler gibi geri kazanımını sağladık” dedi.

‘İSTİHDAM ETTİĞİMİZ KADINLARIN ÇOĞU EV HANIMI’

Kadınların iş hayatında olmasına önem verdiklerini ifade eden Eker, “Yaklaşık 200 personelimiz var, hedefimiz 570 personel istihdam etmek. 190 kadın istihdam ediyoruz ve istihdam ettiğimiz kadınların çoğu ev hanımlarından oluşuyor. Bu nedenle gururluyuz, bu işi dünya ölçeğinde yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde dünyada bulunan 7 büyük rafineri gibi biz de 8’inci olmak istiyoruz. Ülkemizde elektronik atık miktarı yıllık 3 milyon tona ulaştı ve bizim dışarıdan altın ithalatımız 200 ton. Bu teknolojik atıklara baktığımızda da bunların hepsiyle bu dış ticaret attığını da kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘DIŞ TİCARET AÇIĞI YER ÜSTÜ MADENLERİNDE’

Fişe takılan her cihazda değerli bir madenin olduğunu söyleyen Eker, “Dış ticaret açığı aslında yer altı madenlerinde değil şu an yer üstü madenleri olarak gördüğümüz bu malzemelerin içerisinde mevcut. Bu malzemeler altın, gümüş, paladyum hatta rodyum içeren malzemeler. Bu teknolojik atıklar cep telefonları, baz istasyonları gibi fişe takılabilen ne kadar cihaz varsa hepsinin içerisinde değerli maden vardır. Yani fişe takılan bir şey varsa bu elektronik atık olarak bize gelmiş oluyor. Bunların içerisinde de altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli madenler var, bunların yanında selenyum gibi madenler de var. Bunların hepsini tek tek külçe haline getirip kendi ülkemizdeki rafinerilerimize satışlarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KENDİ ÜLKEMİZDE KALMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ’

Atıkların fabrikaya geldiğinde ilk önce geri dönüşüm yapıldığını belirten Eker, şöyle konuştu:

“Demirler, bakırlar ve plastikler birbirinden ayrılıyor. Daha sonra ileri kazanım yapıyoruz yani çöpten aldığımız bir ürünü kullanılabilir bir mamule çeviriyoruz. Mesela biz burada alüminyum külçe yapıyoruz, bunlar çöp haline gelmiş, elektronik atıkların içerisinde bulunuyor ve biz bunu yeniden uluslararası dünyaya külçe alüminyum olarak satıyoruz, bunlar da sanayi maddesi olarak kullanılıyor. Sadece bizim buradaki hassasiyetimiz altın, gümüş, paladyum gibi değerli madenleri bizler sadece kendi ülkemizin madenlerine satıyoruz. Bizim ülkemizde olması gereken bir maden olduğu için biz sadece onların ihracatını yapmıyoruz, kendi ülkemizde kalması için buna gayret gösterip kendi ülkemizdeki rafinerilere satıyoruz.”

