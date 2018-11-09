Teknosa,’Türkiye’nin Lovemark’ları 2018′ araştırmasında bu yıl da “Türkiye’nin En Sevilen Teknoloji Marketi” oldu.

Tüketicilerin gönülden bağlı oldukları markaları belirlemek için bu yıl 11’inci kez Ipsos ve Media Cat işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Lovemark’ları’ araştırması sonuçlandı. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, araştırma sonucunda teknolojik market zinciri kategorisinde ‘Türkiye’nin En Sevilen Teknoloji Marketi’ seçildi.

Törende ödülü alan Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu şöyle konuştu:

“Herkes için Teknoloji mottomuz doğrultusunda, çok geniş bir kitleye hitap eden, herkesi kucaklayan bir markayız. İşimizin ve markamızın temelinde insan odağı, insana yakınlık ve samimiyet var. Yaptığımız işi müşterilerimizin gözünden bakarak geliştiriyoruz. Müşterilerimizin sesine daima kulak veriyor, onlara kesintisiz bir alışveriş deneyimi yaşatmaya odaklanıyoruz. Yaptığımız yüz yüze görüşmeler ve online anketlerin yanı sıra dijital kanallar üzerinden tüketicilerimizle temas halindeyiz. Müşterilerin bizi tavsiye etme oranlarını da ölçümleyerek hizmetlerimizi geliştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Teknosa olarak bu çalışmalarımızın takdir edilmesinden ve teknoloji alışverişinin adresi olarak tüketicilerin gönüllerinde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

Araştırma kapsamında 15 – 55 yaş arası yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek toplamda 3 bin 90 bireyle yapılan görüşme sonucunda 22 kategoride en sevilen markalar belirlendi.

TEKNOSA’YA FELİS’TEN DE 4 ÖDÜL

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Felis Ödülleri’nde de Teknosa, 1 Felis, 3 başarı ödülüne layık görüldü. Başarılı reklam ve pazarlama çalışmalarının ödüllendirildiği Felis’te Teknosa,Verinin Yaratıcı Kullanımı kategorisinde Dünya’nın İlk Karasal Yayında DCO projesi ile Felis Ödülü’nü kazandı. ‘Durum Buysa Teknosa’ reklam filmiyle, Türkiye’de ve dünyada karasal televizyon yayınına DCO (Dinamik Kreatif Optimizasyon) entegre eden ilk marka olan Teknosa, internet sitesinden aldığı bilgileri gerçek zamanlı işleyerek ve stok adedi, satış rakamları ve TV ölçümleme verilerini dikkate alarak hedef kitleye uygun mesajla TV reklam deneyimini zenginleştirme başarısını göstermişti.

Yine aynı proje ile Medya – Televizyon Kullanımı kategorisinde başarı ödülünü almaya hak kazanan Teknosa, diğer iki başarı ödülünü ise Dijital Kategorisi’nde Pişmanım Anne projesi ve Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorisinde Durum Buysa Teknosa kampanyasının sosyal medya çalışmaları ile aldı.