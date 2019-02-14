İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) toplantısında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bilim ve teknoloji alanında ilerlemek için gençlere her türlü desteğe hazır olduklarını ve TEKNOFEST’in, dünyanın bir numarası olacağını belirtti.

17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan “TEKNOFEST 2019”un tanıtım toplantısına, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve İBB iştiraki İSBAK gibi paydaşların temsilcileri, akademisyenler, özel şirket temsilcileri, geçen sene TEKNOFEST yarışlarında dereceye giren yarışmacılar ile çok sayıda davetli katıldı.

TEKNOFEST’in geçen sene büyük ilgi gördüğünü söyleyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “TEKNOFEST ilk senesinde alanında dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği oldu. İnanıyorum ki bu azim ve gayretle önümüzdeki senelerde dünya çapında birinciliğe yükselecektir. Yarınların teknolojisini tasarlayan, yöneten ve üreten gençler, bugünün kamu görevlileri olarak bizleri; önlerinde duran değil, yanlarında duran, destek olan olarak anmasını istiyoruz. Ülkemizin geleceği ve bilim teknoloji alanında ilerlemesi adına bu alanlarda yatırım ve teşvik çok önemli. Gençlerimizin üretip, bizim destek verdiğimiz teknolojilerin dünya çapında bir değere dönüştüğünü görmek ise bizi daha çok mutlu eder. Biz İBB olarak her türlü desteğe hazırız” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GİRİŞİMCİLERİ TEKNOFEST’TEN ÇIKACAK”

Girişimci gençlere TEKNOFEST’e katılmaları çağrısı yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Amacımız; ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak. Gençlerin, bu yarışmalara katılmaları ve somut projeler üretmeleri çok önemli. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimiz, Türkiye’nin en önemli teknoloji girişimlerini kuran, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer alacak. Bunu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SENE REKOR İLGİ SORUMLULUĞUMUZU ARTIRDI”

Bu sene sorumluluklarının daha da arttığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “TEKNOFEST ile ilgili bilgiler dünyada 300 milyondan fazla kişiye ulaştı. Bütün bunlar açıkçası hem bize büyük bir heyecan ve umut verdi hem de 2019 ve sonrası için sorumluluğumuzu daha da artırdı. Bu yıl inşallah rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyoruz” dedi.

“TEKNOFEST TÜRKİYE’NİN TAMAMINDA YAYGINLAŞMALI”

TEKNOFEST sisteminin Türkiye’nin tamamına yaygınlaştırmak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise, “Bu modelin Türkiye’nin tamamına, bütün illerine yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ve Savunma Sanayii Başkanlığı’mız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Türk milletinin; havacılık, uzay ve teknolojileri, yapay zeka gibi teknoloji alanlarında bugüne kadar yaptıklarından daha iyisini hayata geçirebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST’in tüm paydaşları ve geçen sene TEKNOFEST yarışlarında dereceye giren yarışmacıların katılımıyla toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

TEKNOFEST İÇİN SON BAŞVURU 28 ŞUBAT

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üstü eğitim düzeylerinde gerçekleştirilecek yarışmalarda yapay zekadan uçan arabaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar toplam 15 farklı kategori yer alıyor. Toplam 2 milyon liraya varan ödüllü yarışmalar için 29 Şubat son başvuru tarihi olarak belirtildi.