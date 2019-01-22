Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali, ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor.

Bu yıl yine ilklere sahne olacak olan TEKNOFEST kapsamında uçan araba tasarım yarışması düzenleniyor. TEKNOFEST’in teknoloji yarışmaları için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek. Kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. Türkiye’nin ayaklarını yerden kesen TEKNOFEST heyecanı yine yeniden başlıyor.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

TeknoFest

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.







Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar; uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.

Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.Yarışmacı takımları, 2 milyon TL’nin üzerindeki ödüllerin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en önemli havacılık ve teknoloji etkinliği olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor.