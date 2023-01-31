Teknik Direktör Ömer Erdoğan, “Alt gruptan uzaklaşmak istiyorduk ama olmadı” ÖNEMLİ BİR FIRSATI DEĞERLENDİRMEDİK

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Ankaragücü, evinde ağırladığı Gaziantep FK karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. 2-0’lık skorla mağlup olan Başkent ekibi, kupa ve lig kulvarında Beşiktaş ve Konyaspor maçlarını kazandıktan sonra seriyi 3 maça çıkarmayı hedeflediği Gaziantep maçında umduğunu bulamadı.

YALÇIN ERCAN

Teknik Direktör Ömer Erdoğan, son haftalardaki çıkışlarını devam ettirip alt gruptan uzaklaşmak istediklerini ancak önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini, maça iyi hazırlanmalarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını belirterek bunun için çok üzgün olduklarını söyledi.

Erdoğan,”Son 4 maçta aldığımız 3 galibiyetle seyircimiz önünde coşkulu oynayarak 3 puan almak istiyorduk. Gaziantep’in iyi oyuncuları var. Dikkatli olmamız gerektiği konusunda oyuncularımı uyardım. İkinci bölgede savunma yaparak alan daralttılar. Hücuma geçişte bize fazla fırsat vermediler ama yakaladıklarımızı da değerlendiremedik. En büyük sıkıntı, Gaziantep’i analiz ederken duran toplardaki etkinlikleriydi. Açıkçası burada çok başarılı olamadık, bizim için ciddi bir uyarı oldu. Bu konuda çalışmalarımızı daha etkili bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Hafta içi maçımız yok BAY geçiyoruz. İçeride oynayacağımız Karagümrük maçında bu yenilgiyi telafi ederek tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Zor günlerde ayağa nasıl kalktıysak yine ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.

Transfere ihtiyaç duymalarına rağmen, henüz aralarına yeni bir isim katamadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Transfer süreci de gerçekten zor geçiyor. Çok önceden belirlediğimiz oyuncular vardı. Maddi beklentilerini karşıladığımz bir oyuncuyu Dinamo Kiev’den getirdik, sağlık kontrolünden sonra kulübü başka yere verme kararı aldı. Oyuncu buradan ağlayarak gitti. Bir oyuncuyla da bire bir görüştüm, pazar gününe kadar süre istedi ve sonra da gelmeyi kabul etti. Ama sonradan fikir değiştirip başka ülkelerden gelen teklifler olduğunu söyledi. Bizim için olumsuz sonuçlandı. Bize katkı sağlayacak isimler almak istiyoruz. Tranfer Avrupa’da 31 Ocak’ta bitiyor, oyuncular da en azından o tarihe kadar beklemek istiyor. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Karagümrük maçına kadar yeni oyuncuları aramıza katarak, biraz daha kalitemizi ve oyuncu sayımızı yükseltmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Çok fazla yorum yapmak istemiyorum”

Ankaragücü taraftarının sportif direktör Emre Yıldız’ı istifaya çağırmasıyla da ilgili görüşlerini aktaran Erdoğan, “Daha önce Tolga da taraftarın tepkisini aldı. Zamanı geldiğinde bize de tepki gösterebilirler. Maç esnasında çok sağlıklı bir şey değil. Süre olarak epey zamanımız da vardı, hem beraberlik hem de galibiyet için. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Maçtan sonra Emre Bey’le bu konuda görüşmem olmadı. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, kime olursa olsun tepkiyi maçtan sonra yapsınlar.” şeklinde konuştu.

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