Tekneyle balık avı için gittiği Moritanya’da öldü

Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA) – ORDU’dan balık avı için gittiği Moritanya’da teknede fenalaşan balıkçı Mehmet Sağırca (50), hayatını kaybetti.

Kentte balıkçılık yapan Mehmet Sağırca, bir süre önce beraberindeki balıkçı grubuyla Karadeniz’den tekneyle balık avlamak için Moritanya’ya gitti. Atlas Okyanusu’nda avlandığı sırada bilinmeyen nedenle fenalaşan Mehmet Sağırca, önceki gün hayatını kaybetti. Sağırca’nın ölüm nedeni araştırılırken, ailesinin başvurusu üzerine cenazesinin ülkeye getirilmesi için de çalışma başlatıldı. 2 çocuk babası Sağırca’nın, Perşembe ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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