Teknelerle Mada Adası’na ulaşıp, hayvanları aşıladılar

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- BEYŞEHİR Gölü içerisinde Türkiye’nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan Mada’da yaşayanların hayvanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aşılanıp, küpelendi.

Isparta’da Şarkikaraağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılama ve küpeleme çalışmaları için teknelerle Mada Adası’na ulaştı. Beyşehir Gölü’ndeki 32 adanın en büyüğü olan, Gedikli köyüne bağlı Mada Adası’nda yaklaşık 30 hanede 180 kişi hayatını sürdürüyor. Adada yaşayanlar geçimlerini balıkçılık, tarım ve hayvancılık ile sağlıyor. Adada 952 büyükbaş, 1200 küçükbaş hayvan bulunuyor.

Şarkikaraağaç Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il genelinde hazırlanan plan, program ve projeleri uygulayarak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetler yürütüyor. Küpeleme çalışmaları ile yeni doğan hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendirilirken, çiftçilerin de devlet desteklerinden faydalanması sağlanıyor. Yılda en az 2 kez büyükbaş hayvanlara şap aşılama çalışması için, yine en az 2 kez küçükbaş hayvanlara PPR (Koyun Keçi Vebası) aşılama çalışması amacıyla adaya gidiliyor. Ayrıca her 3 ayda yeni doğan hayvanlara küpe takılıp, dişi hayvanlara Brusella aşıları yapılıyor. (DHA)

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