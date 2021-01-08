Tekne taşıyan çekici, tünele sıkıştı

Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Araklı ilçesinde tekne taşıyan çekici, Karadeniz Sahil Yolu’nda tünele sıkıştı. Karayolunda trafik kilitlenirken, çekici ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Sürmene ilçesindeki tersanede yapılan 5,5 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki balıkçı teknesi, yüklendiği çekici ile Tokat’a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Çekici yaklaşık 15 kilometre yol aldıktan sonra Araklı tüneli girişine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak, çekicinin geri çıkmasını sağladı. Bu sırada Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik kilitlendi. Sürücüler karayolundaki tekneyi şaşkın bakışlarla seyretti. Yol kenarına alınan çekicinin üzerindeki teknenin üst aparatları kesilerek kaldırıldı. Tekneyi taşıyan çekici, daha sonra yoluna devam etti.

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