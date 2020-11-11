Tekne alabora oldu; 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana Karataş açıklarında Yunan bayraklı bir geminin çarpmasıyla alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4’ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş’ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Teknede çalıştığı öğrenilen 5 balıkçıyı bulmak için kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.





TEKNENİN, YUNAN TANKERİYLE ÇARPIŞTIĞI İDDİASI



​Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde alabora olduğu tespit edilen ‘Polatbey’ isimli balıkçı teknesinin Yunanistan bandıralı tankerle çarpıştığı kaydedildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, bölgeden yük alan Yunan tankerinin hareket ettikten kısa süre sonra tekneyle çarpıştığını öne sürdü.



Bu arada teknenin kaptan ve 4 mürettebatıyla balık avlamak için Mersin’den yola çıktıkları belirtildi.

4 BALIKÇININ CESEDİNE ULAŞILDI



Adana Valiliği, Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesinin çarpışması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “11 Kasım saat 05.50’de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4’ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.

‘GEMİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK’

Balıkçı Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, “Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey” diye konuştu.