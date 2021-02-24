Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ’ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Tekirdağ’ın yüksek kesimleri bu sabah yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düştüğü kentte, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı. Trafik ekipleri, kara yolları üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için önlem alarak, sürücüleri uyardı.

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