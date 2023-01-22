Tekirdağ’daki Ayşenur cinayetine kadınlardan tepki

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Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, düzenledikleri eylemle, dini nikahla birlikte yaşadığı Rıdvan Kurt (33) tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt’u (30) anıp, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Şarköy’de işçi olan Rıdvan Kurt ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşenur Akkurt’tan haber alamayan yakınları, çarşamba gecesi polise başvurdu. İkilinin Camikebir Mahallesi Karayel Sokak’ta oturduğu eve giden polis ekipleri, merdivenle pencereden içeri girdiklerinde Ayşenur Akkurt’u boğazından bıçaklanmış halde yatakta, Rıdvan Kurt’u ise sol el bileği ile vücudunda kesiklerle yerde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşenur Akkurt, kurtarılamadı. Rıdvan Kurt ise müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

KADINLARDAN TEPKİ EYLEMİ

İlçede sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bugün Şarköy Kadın Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Etkinliğe Tekirdağ, Çorlu ve Keşan Kent Konseyleri ile Gelibolu Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri de katılarak destek verdi. Etkinlikte; ‘Kadına yönelik şiddete ve cinayetlere son’, ‘İdam’, ‘Katledilen kadınlar unutulmamalıdır’, ‘Bir çocuğun en çok anneye ihtiyacı vardır’ gibi pankartlar açıldı.

‘ŞİDDETE SESSİZ KALMAYIN’

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan Şarköy Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seval Kaçar, “Kadınlarımıza sesleniyorum lütfen ‘kol kırılır yen içinde kalır’ mantığıyla şiddete sessiz kalmayın. Telefonlarınıza mutlaka KADES uygulamasını indirin, ihtiyaç anında kullanmaktan çekinmeyin. Özgecan, Merve, Züleyha ve son olarak içimizi yakan Ayşenur. Bu haklı mücadelemizin sonuna kadar gideceğimizi bilmenizi isteriz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına layık gördüğü omuzların üzerinde taşınmak tabiri, tabutlar değildir. Kadınlarımız lütfen kendi değerinizi bilin” diye konuştu. (DHA)

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