Tekirdağ’da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karlı günlerde yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya 4,5 ton yem bıraktı.

Tekirdağ’da kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerde yaşayan hayvanların beslenmesi için belirli noktalara 4,5 ton yiyecek bıraktı. Tekirdağ ve ilçelerinin kardan etkilenen yüksek kesimlerine bırakılan besin maddelerinin sebze ile meyve atıkları ve besi yeminden oluştuğu bildirildi.