Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da jandarma ekiplerinin Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 75 gram metamfetamin, 13 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi. M.B.A., R.D., F.A., C.B., Ö.L.K. ve E.B., ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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