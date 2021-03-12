Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KORONAVİRÜS salgınında evde geçirilen zaman süresi artarken, en fazla ilgiyi eski plaklar gördü. Satışların yüzde 50 oranında artırdığını söyleyen antikacı Cem Üsküp, "Ahmet Kaya'nın ilk çıkardığı albümünün plağı 5 bin lira, Fikret Kızılok'un plağı 7-8 bin lira. Eski rock gruplarının plakları ise 15-20 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor" dedi.