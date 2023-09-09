Şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, İ.D. ve V.A.'ye yönelik Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde 2 ayrı adrese baskın yaptı. Adreslerde aramalarda, 535 sentetik hap, 3,8 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D. ve V.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12 şüpheliye gözaltı

Polis ekipleri Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde ise şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve adreslerinde arama yaptı. Aramalarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B.'yi, gözaltına aldı.