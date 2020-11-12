Tekirdağ’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Karaağaç Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldığı H.T.’nin sırt çantasında; tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 madalyon, 2 gerdanlık, 2 broş, 8 obje, 2 sikke, tabak ve kemer ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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