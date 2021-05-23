Tekirdağ’da taksiyle taşınan 11 kaçak göçmen yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ’da polisin 2 takside yaptığı kontrolde Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüleri Y.I. ile S.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 2 taksinin İstanbul Edirne arasında kaçak göçmenleri taşıdığını belirledi. Araçların plakasını belirleyip takibi alan polis, Tekirdağ’ın Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı kara yolu üzerinde durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri Y.I. ile S.G. gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Bir minibüse alınan göçmenler, Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilip, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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