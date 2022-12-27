Tekirdağ’da sahte içki operasyonuna 1 tutuklama

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda kaçak ve sahte içkiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde Şarköy, Hayrabolu, Saray ve Ergene ilçelerinde sahte ve kaçak içkiye yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 420 litre sahte şarap, gümrük kaçağı 47 şişe rakı, viski ve şarap ile 43 gram bonzai ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Y. tutuklandı. (DHA)

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