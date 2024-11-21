Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nde bugün için şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da bugün sağanak ve rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan korunmak isteyenler, duraklar ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA Ajansı