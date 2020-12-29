Tekirdağ’da polis, çatı katında yarım ton sahte içki ele geçirdi

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde, yılbaşı öncesi polisin ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında çatı katında piyasa sürülmek üzere 500 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili L.K., gözaltına alındı, sahte içkiler imha edilmek üzere çatı katından asansörlü raylı vinçle indirildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bir evde, yılbaşı öncesi sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Belirlenen adresteki eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin çatı katında sahte içki üretimi düzeneği ve 100 litrelik 5 plastik varil içinde 500 litre sahte içki, av tüfeği, ruhsatsız kuru sıkı silah ile bir miktar fişek ele geçirdi. Olayla ilgili L.K. gözaltına alındı.

SAHTE İÇKİLER VİNÇLE İNDİRİLDİ

Polis ele geçirdiği sahte içkileri çatıdan indirmek için olay yerine asansörlü raylı vinç çağırdı. Ekipler çağrılan vinçle çatı katından sahte içki ve içki yapımında kullanılan krom tankeri vinçle indirdi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere ele geçirilen sahte içkiler imha edilmek üzere kamyon kasasına konularak emniyete götürüldü. Kapaklı Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada yılbaşı öncesi denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. L.K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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