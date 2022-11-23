Tekirdağ’da lodos, balıkçıları vurdu

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle balıkçılar, denize açılamıyor. Limana yanaştırılmak istenen yük gemileri de lodos nedeniyle açıkta demirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından bugün Tekirdağ’da lodosun etkisi arttı. Tekirdağlı balıkçılar, 3 gündür etkili olan lodos nedeniyle Marmara Denizi’ne açılamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3 günden beri lodosun sert esmesiyle beraber balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Allah izin verirse öğle saatlerinden itibaren lodos etkisini azaltacak, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine palamut ve karides avcılığına devam edecek” dedi.

Öte yandan lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği, yer yer 5 metreyi bulurken, Tekirdağ Limanı’na yanaştırılmak istenen yük gemileri de açıkta demirlendi. (DHA)

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