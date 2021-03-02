Tekirdağ’da kurulacak Plastik OSB’ye çevrecilerden tepki: Tarım arazisi

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesine yapılması planlanan 200 tesisli Plastik Organize Sanayi Bölgesi’ne çevreciler, birinci sınıf tarım arazisi olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, “Tapu kayıtlarında tarımsal sit alanı olarak tescil edilen bu alanın, tarım arazisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz şerhi var. ‘Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu’ gereği mutlaka korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi” dedi.

Ergene’nin Karamehmet Mahallesi’nde, PAKOP Plastik Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Plastik Organize Sanayi Bölgesi kurmak için çalışma başlattı. Projenin yapılacağı alanda toplanan çevreciler, OSB kurulması planlanan arazinin birinci sınıf tarım arazisi olduğunu ve tesis kurulamayacağını belirterek, projeye karşı çıktı.

Çevreciler adına konuşan Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Murat Sevgi, “Tarımsal hüviyetini kaybettiği belirtilen 2 milyon 800 bin metrekarelik tarım alanının bitişiğinde devasa buğday tarlaları bulunuyor. Akredite laboratuvar sonuçları, projeye itiraz etmemizle ortaya çıktı. Bir arazinin yasal olarak tarım dışı kabul edilmesine illerde bulunan Toprak Koruma Kurulları karar verebilir” dedi.

‘BÖLGE BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİSİ’

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay ise Plastik OSB kurulmak istenen bölgenin birinci sınıf tarım arazisi olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

“Tapu kayıtlarında tarımsal sit alanı olarak tescil edilen bu alan, tarım arazisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz şerhi vardır. ‘Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu’ gereği mutlaka korunması gereken birinci sınıf tarım arazisidir. Bu bölgede sulama yapılmadan, tarım yapılmaktadır. Yer altı sularına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu bölgede insan eksen insan biçersin. Kamu yönetimi tarafından mutlaka korunması gereken bu alanın, tarım dışına çıkarılmasının istenmesi hukuka ve mevzuata aykırı bir durumdur. Bölgemizde OSB’lerin doluluk oranı yüzde 42 iken bu bölgeye yeni bir OSB alanı kurulması gereksizdir. Çünkü söz konusu bölgede Ulaş, Karamehmet, Velimeşe Mahalleleri’ne yakın mesafede ve çevresinde mevcut OSB alanları var. Projeyle çevreye verilecek atıklar, ilçemizde yoğun şekilde tarımsal faaliyetleri olumsuz şekilde etkileyecek. Çıkacak emisyon ve dumanların çevredeki yaşam alanlarını zehirleyeceği görülmektedir. Yani bir benzetme yaparsak ‘komadaki hastaya operasyon yapılmaz’. Sizlerin aracılığıyla sanayicilerimize tavsiyede bulunmak istiyorum. Böylesine verimli topraklara sanayi tesislerini yapmak yerine, daha çok verimsiz topraklara, insan yaşamından uzak alanlara sanayi tesislerinin yapılmasını sanayicilerimize tavsiye ediyoruz.”

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