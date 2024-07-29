Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede tesisi sardı. Alevler metrelerce yükselirken gökyüzü kara bulutla kaplandı. Yangını söndürmek için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerden de bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA Ajansı