Tekirdağ’da kaçak 1 milyon 110 bin makarona 3 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da, jandarma tarafından düzenlenen ve kaçak 1 milyon 110 bin makaronun ele geçildiği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi’ndeki 5 adreste arama yaptı. Aramalarda kaçak 1 milyon 110 bin dolu makaron, 50 kilogram tütün, tütün kurutma makinesi, 4 makaron doldurma makinesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., H.K. ve B.G.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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