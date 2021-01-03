Tekirdağ’da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, yılbaşı sofralarında aşırı ve hızlı tüketimin sindirim sistemini bozabileceğine dikkati çekerek, "Birçok kişi akşam yiyeceği için gün boyunca öğün azaltıp, gün içinde aç kalıyor. Sonrasında düşen kan şekeri ile daha fazla besin alımı gözlemleyebiliyoruz. Günün başından itibaren kişinin beslenme planını düzgün bir şekilde yapması gerekiyor" dedi.