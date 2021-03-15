Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık takibinin ardından, Çorlu ilçesinde 7 ayrı adrese yaptığı operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 kadın ve 3 kişi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu kadınların para karşılığı fuhuşa zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. İlçede 7 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 kişi ile birlikte zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 8 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ve fuhuştan elde edildiği düşünülen 6 bin 805 lira ele geçirdi.

Asayiş ekipleri, yabancı uyruklu 8 kadını sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

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