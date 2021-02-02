Tekirdağ’da dereye düşen kişi boğuldu

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen Metin Erdil (52), boğuldu.

Kapaklı’nın Bahçeağıl Mahallesi’nde yaşayan Metin Erdil, mahalleden geçen ve yağmur yağışı nedeniyle debisi yükselen dereye kıyısında gezerken dengesini kaybederek suya düştü. Erdil’in dereye düştüğünü görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalle muhtarı ve ağabeyi tarafından dereden baygın olarak çıkarılan Erdil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla götürüldüğü Kapaklı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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