Tekirdağ’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu; fener alayı düzenlendi

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Tekirdağlıların 7’den 70’e yoğun katılım gösterdiği fener alayı, şehrin en işlek caddesi Hükümet Caddesi araç trafiğine kapatılarak gerçekleştirildi. Tarihi Tekirdağ Valiliği’nin önünde bulunan meydana kadar yürüyenler, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. (DHA)

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