Tekirdağ’da çiftlik yangını; 2’si yavru köpek 6 hayvan öldü

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 buzağı ve 2 yavru köpek öldü. Alevlerin sardığı 1000 saman balyası da yandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’ndeki çiftlikte, yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu ahır kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine çiftliğe itfaiye ekipleri sevk edilirken, çalışanlar da hayvanları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 buzağı ile 2 yavru köpek öldü; 1000 saman balyası da yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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