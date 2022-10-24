Tekirdağ’da CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da CHP il yönetiminin imza toplanarak düşürülmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı.

Tekirdağ’da CHP il yönetiminin imza toplanarak düşürülmesinin ardından CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı. CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, CHP Tekirdağ İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Aycan Gündüz, “Tekirdağ İl Başkanlığı Yönetim Kurulu’ndaki 19 üyenin topluca aynı gün istifa ederek il yönetimini düşürme girişimini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemiz önemli bir dönemece girmişken; partimiz emin adımlarla iktidara yürürken, tamamen kişisel gelecek kaygısının eseri olan, antidemokratik bu siyasi oyunu etik ve doğru bulmuyoruz. Partimiz şahıslara hizmet için değil, millete hizmet için vardır. Aynı gün içerisinde istifa ederek tüzük içi bir maddeyi tesadüfi bir durum gibi göstermek suretiyle il başkanlığımızın düşmesine sebep olup çalışmalarını sekteye uğratan ve ardından gelen bu süreci yönetemeyerek parti içi meselemizi tartıştıran bu hareketi kınıyoruz” dedi.

‘İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİMİZDEN İSTİFA EDİYORUZ’

Görevden istifa ettiklerini açıklayan Aycan Gündüz, “Partimizin milletimize vaat ettiği güzel yarınları ve aydın Türkiye’yi yaratma yolunda bir nefer olarak hizmet etmeye ant içmiş olan bizler; bu tavır ve davranışlardan beslenerek, kendisine çıkar sağlama niyetinde olan kişilerin partimize zarar verdiğini görüyoruz. Bu kişiler kim olursa olsun, parti yönetiminde ne seviyede yetkili ve görevli olurlarsa olsunlar, Tekirdağ ilinde CHP’nin kaybedeceği oy miktarından sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz. Süleymanpaşa ilçe yönetiminde görev alan bizler; tek adam zihniyetinin partiye sıçramasına, hizipçiliğin düstur olmasına, haksızlığın, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun hüküm sürmesine kayıtsız kalamayız. Yaşanan bu davranışlara tepkisiz kalmamız düşünülemez. Sandıktan partililerimizin oyları ile çıkan bizler, dik duruşumuzdan taviz vermeden, şahıslara değil, millete hizmet etmek için vermiş olduğumuz yeminin gereğini yerine getirip, ilçe yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz” diye konuştu.

‘MURATLI İLÇE BAŞKANLIĞI’DA İSTİFASINI SUNMUŞ’

20 kişilik ekibi ile istifa ettiğini açıklayan Gündüz, “Arkadaşlar bugün itibarı ile 20 Süleymanpaşa ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanı olarak ben istifalarımızı ilettik. Aynı zamanda önceki dönem örgütlerden sorumlu başkan yardımcımız ulaşan bilgiye istinaden Muratlı ilçe başkanımızın da görevden istifa ettiğini öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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