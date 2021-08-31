Tekirdağ’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da iki ticari takside, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüleri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, E.Y ve T.K. yönetimindeki iki ticari taksiyi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Araçlarda yapılan kontrolde yasadışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Bangladeş uyruklu 9 göçmen, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüleri E.Y ve T.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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