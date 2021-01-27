Tekirdağ’da 878 litre sahte şarap ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 878 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi’nde yaşayan B.K.’nin evinde sahte şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, şişelere doldurulmuş satışa hazır halde 878 litre sahte şarap ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.

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