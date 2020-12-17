Tekirdağ’da 213 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir büfede yaptığı aramada 213 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçenin Zafer Mahallesi’nde bir büfede gümrük kaçağı içki bulunduğunu belirledi. Büfede arama yapan polis ekipleri, çeşitli markalarda 213 gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan büfe sahibi V.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

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