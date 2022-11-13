Tekirdağ’da 2 şüpheliye ‘metamfetamin’ tutuklaması

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 1 kilo 20 gram metamfetamin ile yakalanan 1’i kadın 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi’nde N.S. isimli kadın ile G.D.’nin durumundan şüphelenip, üst araması yaptı. Aramada 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin bulunduğu alanda yapılan aramada ise torba içerisinde 1 kilo metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.S. ve G.D., çıkarıldıkları hakimlikte, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. (DHA)

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