Tekerlekli sandalyedeki engelliye çarpıp, ölümüne neden olan kamyon sürücüsü teslim oldu

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da dün akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen Hüseyin Karlılar’a (49) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü Yunus Bilgi, polis merkezine teslim oldu.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu’nda meydana geldi. Yol kenarında akülü tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen yürüme engelli Hasan Karlılar’a 38 VT 724 plakalı kamyon çarpıp, kaçtı. Sesi duyup yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından Konya’ya ilerleyen kamyon sürücüsü Yunus Bilgi, Karlılar’ın hayatını kaybettiğini haberlerden öğrenince, polis merkezini arayarak, kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Bilgi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Bilgi’nin, ifadesinde, “Seyir halinde olduğum yol karanlıktı. Bir şeye çarptığımı fark edince aracımı sağa çekip, etrafı kontrol ettim. Ancak hiçbir şey göremedim. Köpeğe çarptığımı düşünerek, yola devam ettim” dediği öğrenildi.

Bilgi’nin, işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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